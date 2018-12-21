В Нацполиции появится новое подразделение [ Редактировать ]
Структуру Национальной полиции Украины дополнит отдельное авиационное подразделение с новыми функциями. Кроме того, продолжится развитие уже существующих структур, в частности – водной полиции.
Об этом глава Ведомства Сергей Князев сообщил время отчетной пресс-конференции по результатам работы Нацполиции в 2018 году, сообщает "Голос.ua".
"Мы строим достаточно амбициозные планы уже на следующий год. Первый глобальное направление развития полиции – продолжение развития криминальной полиции и имплементация института уголовных проступков в практическую работу полиции", – отметил Сергей Князев.
По его словам, в 2019 году продолжится развитие водной полиции. Сегодня 13 таких подразделений уже действуют на территории 9 регионов государства. Они оснащены 40 специализированными катерами, 9 из которых полиция получила в этом году. Ключевой задачей подразделений водной полиции остается борьба с браконьерством.
"Только за этот год у правонарушителей изъято 400 плавсредств и более 100 тонн водных биоресурсов на сумму более 42 млн. гривен", – отметил глава Нацполиции.
Он также отметил, что в течение 2018 года полицейские подразделений водной полиции спасли 55 человеческих жизней.
В то же время Сергей Князев отметил, что учитывая угрозы, которые стоят перед ведомством на основных стратегических точках Азовского и Черного морей, в 2019 году руководство Нацполиции планирует создать подразделения водной полиции еще в семи городах: Геническе, Скадовске, Очакове, Николаеве, Одессе, Измаиле и Белгороде-Днестровском.
"Они будут обеспечены современными плавсредствами и оборудованием и во взаимодействии с подразделениями воздушной поддержки будут участвовать в проведении спецопераций, оказывая помощь гражданам во время аварий и чрезвычайных происшествий", – отметил Сергей Князев.
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