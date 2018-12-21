Самолет упал на футбольное поле, есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
Легкомоторный самолет Cessna 560 разбился в США - он упал на футбольное поле в парке Атланты, штат Джорджия. На его борту находились четыре человека - все они погибли, сообщает "Корреспондент".
Самолет летел из Атланты в Мемфис. Его обломки разбросало в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета. Одним из погибших оказался Вен Чен - первый гражданин Китая, который совершил кругосветное путешествие на одномоторным самолете.
Он проделал этот путь за 69 дней. Кроме того, Чен - основатель и гендиректор компании Sunshine Enterprise, Inc., которая специализируется на продаже китайского строительного и промышленного оборудования. Другие жертвы крушения пока не опознаны, но вероятно, они были сотрудниками Sunshine Enterprise, Inc. Обстоятельства аварии уточняются.
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