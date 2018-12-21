Умерла известная российская актриса [ Редактировать ]
В Россия умерла известная актриса и и драматург Алла Соколова, сообщает "ТАСС". Актриса скончалась в пятницу, 21 декабря 2018 года. Первым об этом заявил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. Соколова тяжело болело последние годы.
"Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы", - сообщил Виктор Новиков.
Отмечается что актриса играла на сцене Рижского театра русской драмы и Театра имени Ленинского комсомола. Большое успехи она добилась в качестве драматурга. Большую популярность завоевала её пьеса "Фантазии Фарятьева".
Ранее в России умерла актриса Галина Анисимова.
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