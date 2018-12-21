Ставшая уже традиционной гонка между PlayStation 4 и Xbox 360 в этом году, по всей видимости, завершится победой японского бренда.

К декабрю 2018 года количество проданных единиц PS4 превысило отметку в 86 миллионов. При этом продажи конкурента от Microsoft вплотную приблизились к отметке 86 миллионов, но так и не смогли преодолеть ее. Напомним, что японская консоль с порядковым номером 4 продается уже в течение 5 лет – с ноября 2013 года.

Как отметили представители японской корпорации, бессменного владельца и создателя бренда PlayStation, в следующем году они планируют поставить еще один личный рекорд своей платформы и обогнать не менее известного «противника» – Nintendo Wii. В данный момент детище Nintendo может чувствовать себя спокойно на позиции лидера, ведь открыв от PS4 пока более чем заметен – около 15 миллионов проданных копий. Сумеет ли Sony осуществить задуманное, неизвестно.

Одновременно с этим PS4 установила еще один рекорд. В ноябре ее купили более 1 миллиона человек. К слову, аналогичные показатели продемонстрировали и Xbox и Nintendo Switch. И ту, и другую приставку тоже купили более миллиона раз.

Рост популярности на игровые приставки в ноябре можно было объяснить «черной пятницей», которой уделяют особое внимание в США.

Вместе с тем, планируя повысить продажи в конце 2018 года еще больше, японская компания объявила о старте новогодних распродаж. Уже с 17 декабря потенциальным владельца PS4 и PS4 Pro были предложены специальные цены на приставки. Скидки затронули и шлем виртуальной реальности.

Не обошлось без специальных предложений в разделе с играми. Сразу три популярные игры в ходже новогодней распродажи будут продаваться со скидкой от 40 до 70%.

Напомним, что в октябре этого года разработчики PS объявили о работе над пятой версией приставки, которая выйдет ориентировочно в 2020 году. В то же время на днях Sony объявила о выходе обновления для PS4.

Новая прошивка программного обеспечения с порядковым номером 6.20 была нацелена, в первую очередь, на увеличения скорости работы устройства. Размер обновления составляет чуть более 400 Мб. Те пользователи, которым уже удалось попробовать обновленную PlayStation 4 в деле, действительно отметили, что приставка стала работать шустрее. Кроме того, те пользователи, которые, по той или иной причине, откажутся от установки новых файлов, в ближайшее время потеряют возможность выходить в Сеть.