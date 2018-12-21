Інтернет-видання "Наші гроші" оприлюднило перелік фракцій та депутатів, які 6 грудня підтримали скандальні Зміни до Податкового Кодексу (законопроект 9260), повідомляє "Обозреватель".

Серед фракцій, які підтримали правку, зазначено фракцію "Самопоміч": За - 13, Проти - 0, Утрималися - 2, Не голосували - 1, Відсутні - 9. Зокрема правку підтримала член фракції та співголова МФО "За права споживачів енергетики" Вікторія Войцицька.

"Тепер ця пільга буде до 2022 року, сумарно її ефект складе 5-10 млрд грн недоотриманих бюджетом у 2019-2022 рр. А щоб закрити дефіцит бюджету, то для населення підняли ціну на газ. Ось так, м'яко кажучи, дуже небідні люди України, які імпортують те обладнання для своїх електростанцій, де-факто вкрали трохи грошей у вчителів, лікарів, пенсіонерів. Причому ці самі дуже небідні люди ще й працюють за "зеленим тарифом", найвищим у Європі, який зрештою ляже на тих-таки пенсіонерів, лікарів, вчителів", - розкритикував правку енергетичний експерт Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначалось, 6 грудня Верховна Рада проголосувала за доповнення законопроекту про ПДВ-пільги для електромобілів новими товарними кодами - введено пільги на імпорт енергетичного обладнання, а також на імпорт котушок та трансформаторів (правка №402 до пункту 64 Перехідних положень законопроекту №9260).