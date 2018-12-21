Жительница США, штат Вирджиния, обнаружила, что государственные органы признали ее умершей. Об этом пишет CBS 6.

В ноябре Элис Макфолл-Ги решила подать заявку на получение государственного пособия для приобретения топлива. В агентстве социального страхования ей сообщили, что, согласно документам, она умерла 13 ноября 2016 года. В действительности в этот день скончался ее муж. "У меня только одна теория: когда я относила бумаги в агентство социального страхования, они записали умершим не только его, но и меня", - говорит женщина.

Из-за ошибки Макфолл-Ги лишилась номера социального страхования и не могла получить паспорт. Несмотря на это, ей все равно приходилось платить налоги. Кроме того, она смогла участвовать в выборах. "Надо понимать, умершим можно голосовать, но нельзя получать номер социального страхования", - жалуется женщина.

Чтобы решить проблему, Макфолл-Ги написала письма сенаторам от Вирджинии и обратилась на телевидение. "У нас тут не Дикий Запад, нельзя человека просто взять и убить", - говорит она. Женщина добилась исправления ошибки и уже получила новую карту социального страхования.

Странные случаи происходят постоянно. Например, недавно мы писали, что мужчина попал в тюрьму на 19 лет вместо двойника.