Женщину "похоронили заживо" и лишили документов [ Редактировать ]
Жительница США, штат Вирджиния, обнаружила, что государственные органы признали ее умершей. Об этом пишет CBS 6.
В ноябре Элис Макфолл-Ги решила подать заявку на получение государственного пособия для приобретения топлива. В агентстве социального страхования ей сообщили, что, согласно документам, она умерла 13 ноября 2016 года. В действительности в этот день скончался ее муж. "У меня только одна теория: когда я относила бумаги в агентство социального страхования, они записали умершим не только его, но и меня", - говорит женщина.
Из-за ошибки Макфолл-Ги лишилась номера социального страхования и не могла получить паспорт. Несмотря на это, ей все равно приходилось платить налоги. Кроме того, она смогла участвовать в выборах. "Надо понимать, умершим можно голосовать, но нельзя получать номер социального страхования", - жалуется женщина.
Чтобы решить проблему, Макфолл-Ги написала письма сенаторам от Вирджинии и обратилась на телевидение. "У нас тут не Дикий Запад, нельзя человека просто взять и убить", - говорит она. Женщина добилась исправления ошибки и уже получила новую карту социального страхования.
Странные случаи происходят постоянно. Например, недавно мы писали, что мужчина попал в тюрьму на 19 лет вместо двойника.
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