Кабинет министров до первого марта должен подать в Верховную Раду законопроекты, которые открывают в Украине рынок земли. Об этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий, передает корреспондент "РБК-Украина".

По его словам, не сформирована законодательная база, которая бы могла ввести рынок земли.

"К сожалению, еще не сформирована вся законодательная база, которая бы могла ввести рынок земли. Еще не приняты все законы, которые бы позволили перейти на рынок земли", - сообщил Парубий.

Глава ВР отметил, что Кабинет министров должен разработать необходимые законопроекты и подать их в парламент.

"В законе, который мы приняли (о продлении моратория, - ред.) предусматривается и срок - до 1 марта, когда эти законы должны быть разработаны Кабинетом министров и поданы в Раду для рассмотрения. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем это законодательство принять в Верховной раде Украины ", добавил он.

Ранее мы писали о том, что в Раде продлили мораторий на продажу земли.