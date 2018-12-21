В Генассамблеи ООН не поддержали резолюцию России по "ракетному" договору [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Об этом сообщает постоянный представитель Украины в ООН Владимира Ельченко в Twitter.
"На этот раз (российский, - ред) проект резолюции "О сохранении договора об РСМД" не прошел даже простое большинство голосов", - написал он.
Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму и Азову.
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