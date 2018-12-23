Цунами в Индонезии: страшная волна обрушилась на зрителей и музыкантов (видео) [ Редактировать ]
В Индонезии цунами смыло музыкантов местной рок-группы Seventeen, выступавших в тот момент на сцене. Момент удара стихии попал на видео, которое опубликовано на YouTube-канале пользователя Rizky Rifangga.
На кадрах видно, как фронтмен группы кричит в микрофон "We are Seventeen" (Мы - Seventeen), и в следующий момент задняя стена оказывается сметена волной.
Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии вечером 22 декабря. На данный момент известно о 62 погибших, 584 пострадали. Два человека пропали без вести. Сотни зданий разрушены.
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