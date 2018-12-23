Певица Мика Ньютон вышла замуж (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Мика Ньютон вышла замуж. Свадьба состоялась 22 декабря в Mission Inn Hotel & Spa в Калифорнии. Избранником Мики стал американец Крис Сааведра.
На торжестве присутствовали многие близкие друзья Ньютон из Украины, которые в своих соцсетях делились первыми фотографиями с роскошной свадьбы Мики и Криса.
"Мы так много раз представляли, как это будет... Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка. Рада за тебя сильно-сильно", - трогательно написала телеведущая Татьяна Терехова.
В конце ноября впервые женился известный режиссер Квентин Тарантино.
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