Украинская певица Мика Ньютон вышла замуж. Свадьба состоялась 22 декабря в Mission Inn Hotel & Spa в Калифорнии. Избранником Мики стал американец Крис Сааведра.

На торжестве присутствовали многие близкие друзья Ньютон из Украины, которые в своих соцсетях делились первыми фотографиями с роскошной свадьбы Мики и Криса.

"Мы так много раз представляли, как это будет... Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка. Рада за тебя сильно-сильно", - трогательно написала телеведущая Татьяна Терехова.

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