По меньшей мере 222 человека погибли в Индонезии в результате цунами, которое произошло в ночь на 23 декабря. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило Agence France-Presse.

Среди погибших нет иностранцев. Все жертвы оказались гражданами Индонезии - местными жителями и приезжими из других регионов страны.

Все погибшие и ущерб были зафиксированы в двух провинциях: Бантанг (175 погибших) и Лампунг (48 погибших).

Власти считают, что число жертв продолжит расти, поскольку данная местность пользуется большой популярностью среди туристов и еще не ото всюду поступила информация о пострадавших.

Ранее сообщалось о 168 жертвах, десятках пропавших без вести, и сотнях пострадавших.