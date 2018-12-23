Цунами в Индонезии: появились новые подробности о количестве жертв [ Редактировать ]
По меньшей мере 222 человека погибли в Индонезии в результате цунами, которое произошло в ночь на 23 декабря. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило Agence France-Presse.
Среди погибших нет иностранцев. Все жертвы оказались гражданами Индонезии - местными жителями и приезжими из других регионов страны.
Все погибшие и ущерб были зафиксированы в двух провинциях: Бантанг (175 погибших) и Лампунг (48 погибших).
Власти считают, что число жертв продолжит расти, поскольку данная местность пользуется большой популярностью среди туристов и еще не ото всюду поступила информация о пострадавших.
Ранее сообщалось о 168 жертвах, десятках пропавших без вести, и сотнях пострадавших.
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