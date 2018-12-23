Катастрофічний Brexit: британці змітають з полиць харчі та ліки [ Редактировать ]
Британія нарощує запаси харчів та ліків. У такий спосіб країна готується до дня виходу з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про розлучення.
Чим загрожує Brexit без домовленостей - Світлана Чернецька з Лондона.
Менше 100 днів залишається до виходу Британії з Євросоюзу. Тут готуються до Брекзиту майже як до "Судного дня".
Багато британців закуповують продукти про всяк випадок. А уряд обіцяє найближчим часом дати рекомендації щодо того, як громадянам готуватися до дня розриву з ЄС.
Річ у тім, що все більш імовірним стає вихід Британії без угоди. А це означає, що країна просто розірве зв'язки з Європою та опиниться в ізоляції. Лондон хоче бути готовим до всіх можливих сценаріїв. Тож навіть армію залучає.
"Ми поки не отримували жодних офіційних запитів, але у рамках підготовки до надзвичайних ситуацій через Брекзит - тримаємо військових у повній бойовій готовності - зокрема, й резервістів, щоб у разі необхідності - відреагувати швидко", - наголосив Гевін Вільямсон, міністр оборони великої Британії.
Також уряд забиває державні комори життєво необхідними продуктами. Бо майже половину харчів Британія завозить із інших країн. Запасаються також і медпрепаратами. Щомісяця сюди надходить близько сорока мільйонів пачок ліків з ЄС. Від безперервного постачання - без перебільшення залежить життя людей.
"Якщо говорити про економіку й те, як уникнути перебоїв з постачанням, то найкраще для Британії - це залишитися членом ЄС. Але ми теж готуємося до Брекзиту без угоди, щоб у такому випадку мінімізувати збитки", - стверджує Валдіс Домбровскіс, єврокомісар з питань євровалюти.
Про економічний хаос застерігають і провідні британські бізнес-організації. Серед них торгово-промислова палата та федерація малого бізнесу. Вони заявили, що з жахом спостерігають за обговоренням Брекзиту в парламенті. Сподіваються, що угоду з ЄС депутати все ж схвалять. І катастрофи вдасться уникнути.
по теме
Різдво із запахом покришок: як готуються до свята у Франції?
Свято на тлі розбитих вітрин. Французи готуються зустріти Різдво серед сутичок і диму автомобільної гуми, як налаштовані?
В Украине резко выросли цены на хлеб и колбасу
В ноябре в Украине резко подорожали водка, хлеб и колбасы
Свято в кредит: чому українці змушені відмовлятися від застілля?
Чим ближче Новий рік, тим актуальніше питання про гроші. На скільки в цьому році перед святом виростуть ціни, та чи всі зможуть собі дозволити по-справжньому святковий новорічний стіл?
Brexit: у Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг
У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг за Брекзит. Акцію під стінами парламенту організувала британська євроскептична Партія незалежності й інші праві організації
Доступні ліки: Олег Ляшко закликав ввести кримінальну відповідальність за продаж фальшивих медпрепаратів
Олег Ляшко наполягає на розгляді пакету законопроектів, який дасть можливість знизити ціни на ліки і припинити продаж підроблених медикаментів