Британія нарощує запаси харчів та ліків. У такий спосіб країна готується до дня виходу з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про розлучення.

Чим загрожує Brexit без домовленостей - Світлана Чернецька з Лондона.

Менше 100 днів залишається до виходу Британії з Євросоюзу. Тут готуються до Брекзиту майже як до "Судного дня".

Багато британців закуповують продукти про всяк випадок. А уряд обіцяє найближчим часом дати рекомендації щодо того, як громадянам готуватися до дня розриву з ЄС.

Річ у тім, що все більш імовірним стає вихід Британії без угоди. А це означає, що країна просто розірве зв'язки з Європою та опиниться в ізоляції. Лондон хоче бути готовим до всіх можливих сценаріїв. Тож навіть армію залучає.

"Ми поки не отримували жодних офіційних запитів, але у рамках підготовки до надзвичайних ситуацій через Брекзит - тримаємо військових у повній бойовій готовності - зокрема, й резервістів, щоб у разі необхідності - відреагувати швидко", - наголосив Гевін Вільямсон, міністр оборони великої Британії.

Також уряд забиває державні комори життєво необхідними продуктами. Бо майже половину харчів Британія завозить із інших країн. Запасаються також і медпрепаратами. Щомісяця сюди надходить близько сорока мільйонів пачок ліків з ЄС. Від безперервного постачання - без перебільшення залежить життя людей.

"Якщо говорити про економіку й те, як уникнути перебоїв з постачанням, то найкраще для Британії - це залишитися членом ЄС. Але ми теж готуємося до Брекзиту без угоди, щоб у такому випадку мінімізувати збитки", - стверджує Валдіс Домбровскіс, єврокомісар з питань євровалюти.

Про економічний хаос застерігають і провідні британські бізнес-організації. Серед них торгово-промислова палата та федерація малого бізнесу. Вони заявили, що з жахом спостерігають за обговоренням Брекзиту в парламенті. Сподіваються, що угоду з ЄС депутати все ж схвалять. І катастрофи вдасться уникнути.