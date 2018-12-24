США виводять війська із Сирії [ Редактировать ]
Указ про виведення американських військ із Сирії вже підписаний. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в міністерстві оборони.
За даними телеканалу, в документі зазначено, як і коли відбуватиметься операція. Додаткових подробиць - чиновник не розкривав.
Нагадаємо, 19 грудня США оголосили про виведення американських військ із Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував це рішення перемогою США над бойовиками ІДІЛу в цій країні. Також він заявив, що Туреччина й інші країни на Близькому Сході здатні протистояти залишкам Ісламської Держави в Сирії без підтримки Сполучених Штатів.
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