Указ про виведення американських військ із Сирії вже підписаний. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в міністерстві оборони.

За даними телеканалу, в документі зазначено, як і коли відбуватиметься операція. Додаткових подробиць - чиновник не розкривав.

Нагадаємо, 19 грудня США оголосили про виведення американських військ із Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував це рішення перемогою США над бойовиками ІДІЛу в цій країні. Також він заявив, що Туреччина й інші країни на Близькому Сході здатні протистояти залишкам Ісламської Держави в Сирії без підтримки Сполучених Штатів.