Зростає кількість жертв цунамі в Індонезії. Як повідомили в Національному управлінні країни зі стихійних лих, наразі відомо про 281-го загиблого. Число поранених перевалило за тисячу. Рятувальники досі шукають зниклих безвісти.

Рятувальні роботи в постраждалому регіоні тривають і вдень, і вночі. Надзвичайники та волонтери розбирають завали, розчищають дороги, відновлюють інфраструктуру й шукають людей, яких знесло несамовитими хвилями. У списку зниклих безвісти - три десятки імен. Напередодні сумна статистика загиблих змінювалася щогодини. Усі місцеві лікарні переповнені, постраждалих з легкими травмами намагаються якнайшвидше виписати або ж перевести до інших закладів.

"Наша лікарня - проміжна, сюди доправляють пацієнтів з інших шпиталів. Зараз у нас 42 постраждалих, і всім їм необхідна допомога фахівців", - говорить Рахмад Фітріяді, головний лікар.

Стихія вдарила по центральній частині архіпелагу в суботу ввечері. Гігантські 20-метрові хвилі ринули на узбережжя, знищивши сотні будинків та машин. Пошкоджені три з половиною сотні суден і з десяток готелів. Багато хто з мешканців у цей час був удома. На пляжі саме виступала популярна місцева поп-група, тож зібралося чимало молоді. Концертний майданчик перетворився на пекло.

"Десь опів на десяту вечора до виступу вийшов гурт "Севентін". Аж раптом я побачив воду, що йшла з-за сцени. Буквально за 10 метрів за нею був пляж. Я кинувся тікати, але вода підхопила мене й понесла", - розповідає Дестіаван, постраждалий

На думку фахівців, причиною цунамі стало виверження вулкана Анак-Кракатау. Індонезія розташована в сейсмо-нестабільному регіоні. Рухи земної кори тут час від часу провокують смертоносні катаклізми. У вересні через цунамі, спричинене землетрусом, загинуло близько півтори тисячі людей.