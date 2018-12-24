На Миколаївщині викрили банду наркодилерів [ Редактировать ]
Міжрегіональну банду наркодилерів викрила поліція Миколаївщини.
Троє молодиків продавали кристалічний метадон, опій та димедрол по всій Україні. Оплату отримували на банківський рахунок підставної особи, а "товар" залишали в заздалегідь обумовлених місцях. Від слідства дилери тікали з області в область - а затримали їх на Миколаївщині.
Після обшуків правоохоронці вилучили наркотичних речовин на понад мільйон гривень.
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