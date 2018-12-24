Міжрегіональну банду наркодилерів викрила поліція Миколаївщини.

Троє молодиків продавали кристалічний метадон, опій та димедрол по всій Україні. Оплату отримували на банківський рахунок підставної особи, а "товар" залишали в заздалегідь обумовлених місцях. Від слідства дилери тікали з області в область - а затримали їх на Миколаївщині.

Після обшуків правоохоронці вилучили наркотичних речовин на понад мільйон гривень.