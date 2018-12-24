Количество погибих в результате цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека, сообщает Associated Press.

Также более 1000 человек пострадали. Около 57 человек объявлены пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате цунами в Индонезии погибли жертвами цунами стали 222 человека.

Также власти объявили новую угрозу цунами.