Любая манипуляция всегда нацелена на три базовых мотиватора человека: инстинкты, систему убеждений и жизненный опыт. Манипулирования в повседневной жизни даже больше, чем кажется, но иногда оно бывает полезным, пишет сайт "Узнай все". Давайте же узнаем, какие знаки зодиака прирожденные манипуляторы.

Скорпион

Скорпион - один из самых загадочных знаков, среди представителей которого часто встречаются любители манипулировать. В отличие от своих водных собратьев, Скорпионы - очень страстные и решительные люди, которые не могут спокойно пройти там, где их что-то задевает. Они бывают эмоциональны, вспыльчивы, обладают острым умом и очень проницательны. Манипуляция - это метод, которым может воспользоваться Скорпион, чтобы привести в порядок творящийся вокруг него хаос, "укрепить тыл" и привлечь союзников. Этот знак имеет способность моментально погружаться в глубинную суть вещей, оттого ему порой удается манипулировать даже подсознанием окружающих.

Дева

Дева при желании - умнейший манипулятор. Со стороны она может казаться холодной и спокойной, и это сбивает с толку. В голове Девы вертится миллион шестеренок, она - виртуозный детектив, складывающий "паззлы" из разрозненных фактов. У Девы есть способность продумывать сложнейшие планы и ювелирно плести узоры из лжи, а также вникать в тонкие нюансы. Недовольство Девы - это то, чего никак не хочется провоцировать, и чем Девы могут запугивать людей. Поток критики, брюзжания и болезненных придирок от Девы вынести сложно.

Рыбы

В вопросе манипулирования знак Рыбы тоже преуспел и делает он это совершенно оригинально. Зачастую главная фишка рыбьего манипулирования - это любовь. В некоторых случаях Рыбы объясняют любовью самые странные вещи. Рыбы действуют психологично, с подключением эмоций и задеванием болевых точек. Например, человек с сильным влиянием этого знака в карте может мастерски давить на психику другого человека, добиваясь от него чего-либо, и обвинять его в "нелюбви" или бездушии.

Рак

Манипуляции Рака сильно отличаются от остальных в этом списке. Сентиментальный Рак часто становится жертвой собственных эмоций, переходя из одного настроения в другое без особых видимых причин. В астрологии некоторые грани рачьего характера описываются сравнением с поведением испуганного беззащитного ребенка, который хочет, чтобы все бросились ему на помощь. Поэтому Рак старается окружить себя терпимыми, понимающими и сердечными людьми.

