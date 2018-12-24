Уходящий год на отечественном валютном рынке отмечен укреплением гривни - накануне праздников доллар подешевел по официальному курсу, на межбанке и на наличном рынке. На 22 декабря Нацбанк установил курс валюты США на уровне 27,43 грн, таким образом, за неделю, с 17 декабря, гривна укрепилась на 48 копеек. В последних числах декабря аналитики подводят итоги финансового года и делают прогнозы на следующий год, а также сравнивают, в какой валюте выгодно делать сбережения. В 2018 году валютный рынок Украины демонстрировал относительную стабильность, заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Курс доллара к гривне с начала года (в январе - 28,01 грн) ко второй половине декабря (сейчас 27,55 грн) даже незначительно снизился. Благодаря этому скромному росту гривня имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире", - отметил эксперт в интервью изданию "Факты".

На цену гривни, безусловно, повлияла и общая экономическая ситуация в Украине. Нужно отметить, что 2018 год был годом роста отечественной экономики. Так, ВВП во втором квартале (данные всегда публикуются с существенной задержкой) показал рост на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Инфляция, хоть и остается высокой, в ноябре снизилась до 10% по сравнению с 14,1% нынешнем январе. С третьего квартала прошлого года устойчиво уменьшается валовой внешний долг. По прогнозам аналитика, курс доллара в 2019 году все же может подорожать до 30 грн. за доллар, евро в этом случае будет стоить 33 грн.

Ранее мы сообщали, что курс криптовалюты стремительно растет.