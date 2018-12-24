На Прикарпатті у вихідні горіли одразу два готелі. Одна людина загинула.

Перша пожежа сталася в готелі "Водоспад" в місті Яремче. Вогонь охопив більше 700 квадратних метрів. Зайнялася мансарда чотириповерхової будівлі. Ніхто не постраждав, оскільки комплекс не працював.

Інший готель "Простоквашине" спалахнув напередодні вночі неподалік гірськолижного курорту - в селі Яблуниця. Персонал зумів евакуювати мешканців готелю ще до прибуття рятувальників. Проте під час розбирання конструкції знайшли тіло людини.

За попередньою інформацією, загиблий - 33-річний франківець. Він працював кочегаром. Причини пожежі наразі з'ясовують.

"Складність даної пожежі полягала в тому, що відсутнє протипожежне водопостачання, будівля 30 на 50 двохповерхова, дерев'яна. Також поблизу будівлі на відстані 15-20 метрів розташовані шість суміжних будівель, які в ході пожежі були врятовані", - повідомив Віталій Федунків , заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в Івано-Франківській області.