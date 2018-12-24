Туреччина стягує до кордонів Сирії важке озброєння [ Редактировать ]
На тлі виведення американських військ - Туреччина почала активно стягувати до кордонів Сирії важке озброєння. Так Анкара готується до наступальної операції проти курдських загонів.
Відтак, у конвої, який рушив у напрямку сирійського міста Манбідж у ніч проти неділі - танки, гаубиці, кулемети й автобуси для командування. Загалом перекинуто близько сотні транспортних засобів. Частину озброєння розташують на кордоні, ще частина попрямує до Сирії.
Операція наразі на стадії підготовки: у регіоні базуються американські військові. Відтак Туреччина пообіцяла США відкласти свій наступ на пізніший термін.
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