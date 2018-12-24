На берегу обнаружили загадочное существо (фото) [ Редактировать ]
В Австалии на берег выбросило странное существо, похожее то ли на моллюска, то ли на необычную медузу. Морское чудовище обнаружили мама с дочкой на пляже возле города Брум, пишет "Хроника. Инфо".
Фотографии необычного существа были сделаны мамой и ее дочкой во время прогулки по пляжу и выложены на сайт Reddit с просьбой опознать животное. Загадочное существо имеет бело-черный цвет и множество коротких щупалец, а в самом центре что-то вроде рта.
Фото: Reddit
Пользователи стали предлагать свои версии от неизвестных науке осьминогов до вездесущих пришельцев. Но в конце концов один из пользователей предложил наиболее правдоподобную версию. что это существо из семейства актиний (Actiniidae).
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