В Австалии на берег выбросило странное существо, похожее то ли на моллюска, то ли на необычную медузу. Морское чудовище обнаружили мама с дочкой на пляже возле города Брум, пишет "Хроника. Инфо".

Фотографии необычного существа были сделаны мамой и ее дочкой во время прогулки по пляжу и выложены на сайт Reddit с просьбой опознать животное. Загадочное существо имеет бело-черный цвет и множество коротких щупалец, а в самом центре что-то вроде рта.

Фото: Reddit

Пользователи стали предлагать свои версии от неизвестных науке осьминогов до вездесущих пришельцев. Но в конце концов один из пользователей предложил наиболее правдоподобную версию. что это существо из семейства актиний (Actiniidae).

Ранее на берегу океана нашли космический объект.