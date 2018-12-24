Мужчина с ножом напал на посетителей кинотеатра [ Редактировать ]
На детском сеансе в кинотеатре торгового центра города Щецин неизвестный напал с ножом на двух мужчин. Один из них скончался в больнице, второй госпитализирован с легким ранением, пишет издание "Буквы".
Одна из жертв злоумышленника получила ранения в шею и грудную клетку, второй мужчина - в шею и бедро. Обоим пострадавшим около 30 лет.
В критическом состоянии первого перевезли в больницу, где он скончался от остановки сердца и полученных ран. После нападения злоумышленника задержала полиция. Мотивы его действий неизвестны, обстоятельства дела выясняются.
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