На детском сеансе в кинотеатре торгового центра города Щецин неизвестный напал с ножом на двух мужчин. Один из них скончался в больнице, второй госпитализирован с легким ранением, пишет издание "Буквы".

Одна из жертв злоумышленника получила ранения в шею и грудную клетку, второй мужчина - в шею и бедро. Обоим пострадавшим около 30 лет.

В критическом состоянии первого перевезли в больницу, где он скончался от остановки сердца и полученных ран. После нападения злоумышленника задержала полиция. Мотивы его действий неизвестны, обстоятельства дела выясняются.

На днях в Киеве полицейский с ножом напал на девочку.