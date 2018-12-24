Российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Киев из-за того, что у него недостаточно денег для пребывания за границей. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту в ожидании ближайшего рейса.... Спасибо, что сторона, которая приглашала, до взлета самолета "Киев - Минск" была на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально", - говорится в сообщении.

По его словам, "маленькая девочка" приняла решение, что у него недостаточно средств для пребывания на территории Украины. Также он подчеркнул, что финансы у него есть, но раз украинская сторона приняла такое решение, то он будет подавать в суд "на украинскую власть".

Ранее мы сообщали, что скандальный российский актер попал в ДТП.