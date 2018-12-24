SpeceX вивела на орбіту супутник ВПС США [ Редактировать ]
Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту супутник військово-повітряних сил США. Ракета-носій "Фалкон 9" без пригод стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Хоча операцію, через технічні несправності та погодні умови, відкладали вже 4 рази. Цей запуск - перший за контрактом із військовим відомством США. І водночас - 21 та останній цього року.
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