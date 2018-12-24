Під Лондоном досі розшукують зловмисників, які заблокували роботу другого за величиною британського аеропорту. Підозрюваних, про затримання яких повідомляли раніше, відпустили без обвинувачень. Тепер шукають реальних винуватців. Через польоти дрона над територією аеропорту у середу довелося скасувати тисячі рейсів, через що постраждали понад 100 тисяч тисяч людей. Як проходить розслідування і чому так важко знайти порушників - у матеріалі нашого британського кореспондента Світлани Чернецької.

Від котеджу до котеджу ходять агенти Скотланд-Ярду у пошуках хоча б якихось зачіпок. До поліції надійшло більше сотні повідомлень про польоти дрона чи навіть кількох біля аеропорту Гатвік. Але прориву у розслідуванні так і нема.

"Ми залучили всі сили до розслідування цього інциденту. Нам вдалося знайти пошкоджений дрон недалеко від аеропорту. Ми зараз його обстежуємо та перевіряємо, чи причетний цей пристрій до події. Ми досі розглядаємо всі можливі варіанти", - говорить Джесон Тінглі, голова поліції Сассексу.

Ось такий невеличкий апарат чи схожий на нього виявився величезною загрозою для другого за розміром аеропорту країни. В Британії польоти дронів заборонені в радіусі кілометра від злітних смуг. Адже зіткнення літака з таким пристроєм може стати причиною катастрофи. Півтори доби були скасовані усі рейси. У вимушених заручниках - 140 тисяч людей.

"Я цілу ніч простояла в чергах, щоби дізнатися хоч якусь інформацію про свій рейс і що робити далі. Нам ніхто не запропонував місця, де можна переночувати, тож довелося спати в кріслі".

Нині літаки знову літають з Гатвіка. Це стало можливим лише після того, як залучили секретну армійську технологію для захисту аеропорту. Втім, летовище ще досі не повернулося до роботи за розкладом. Гатвік оголосив нагороду у 60 тисяч фунтів за інформацію про зловмисника. За порушення правил цивільної авіації та загрозу безпеці людей - йому загрожує до 5 років за ґратами.