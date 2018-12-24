Християни західного обряду саме сьогодні готуються відсвяткувати Різдво. І дітлахи очикують на гостинці. Втім, у Німеччині - дефіцит казкових кадрів. БороданІв у червоних шубах, які приносять подарунки малюкам, бракує. Куди вони поділися - розкаже Тетяна Логунова.

У святкову пору - він найбажаніший гість. Вайнахтсман, як його називають у Німеччині, - тобто, "різдвяний дід". Де б не з'являвся бородань у червоній шубі - там завжди багато усмішок і подарунків.

"О, що в мене є! Діти, хто отримав подарунок, відходьте назад і пропускайте вперед інших".

Oтримати від нього бажаний подарунок особисто, та ще й на саме Різдво - мріє кожна дитина.

Терміново розшукується бородань у червоній шубі і з мішком подарунків. Такі об'яви напередодні Різдва - публікували у газетах, соціальних мережах та на інтернет-сторінках агенцій з прецевлаштування. Німецькі вайнахтсмани, які щороку приходили і вітали дітей зі святом, несподівано зникли.

Куди вони поділися - пояснили у союзі німецьких студентів. Саме молоді люди зазвичай перевдягалися на Різдво в червоні шуби, чіпляли бороди і рушали роздавати подарунки. Цього року охочих виявилося не просто мало, а дуже мало. Солідний заробіток у кілька сотень євро за вечір сучасну молодь вже не вражає. Для студентів важливіше провести свято у колі рідних.

"Мені важливіше провести час з мамою і сестрою, ніж десь заробляти гроші".

"Для студента - це хороший заробіток. Але я не хочу".

У Німеччині навіть розробили список порад - як не залишитися на Різдво без бороданя і подарунків. Найпопулярніший - вмовити зіграти цю роль когось з сусідів. І потім - відсвяткувати разом.