У Німеччині зафіксували дефіцит Санта-Клаусів [ Редактировать ]
Християни західного обряду саме сьогодні готуються відсвяткувати Різдво. І дітлахи очикують на гостинці. Втім, у Німеччині - дефіцит казкових кадрів. БороданІв у червоних шубах, які приносять подарунки малюкам, бракує. Куди вони поділися - розкаже Тетяна Логунова.
У святкову пору - він найбажаніший гість. Вайнахтсман, як його називають у Німеччині, - тобто, "різдвяний дід". Де б не з'являвся бородань у червоній шубі - там завжди багато усмішок і подарунків.
"О, що в мене є! Діти, хто отримав подарунок, відходьте назад і пропускайте вперед інших".
Oтримати від нього бажаний подарунок особисто, та ще й на саме Різдво - мріє кожна дитина.
Терміново розшукується бородань у червоній шубі і з мішком подарунків. Такі об'яви напередодні Різдва - публікували у газетах, соціальних мережах та на інтернет-сторінках агенцій з прецевлаштування. Німецькі вайнахтсмани, які щороку приходили і вітали дітей зі святом, несподівано зникли.
Куди вони поділися - пояснили у союзі німецьких студентів. Саме молоді люди зазвичай перевдягалися на Різдво в червоні шуби, чіпляли бороди і рушали роздавати подарунки. Цього року охочих виявилося не просто мало, а дуже мало. Солідний заробіток у кілька сотень євро за вечір сучасну молодь вже не вражає. Для студентів важливіше провести свято у колі рідних.
"Мені важливіше провести час з мамою і сестрою, ніж десь заробляти гроші".
"Для студента - це хороший заробіток. Але я не хочу".
У Німеччині навіть розробили список порад - як не залишитися на Різдво без бороданя і подарунків. Найпопулярніший - вмовити зіграти цю роль когось з сусідів. І потім - відсвяткувати разом.
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