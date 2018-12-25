Він написав листа Путіну та передав його через дипломатів

Син колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі - Сейф аль-Іслам просив Кремль про допомогу на президентських виборах наступного року. За даними видання "Блумберг", він написав листа Путіну та передав його через дипломатів. Просив про фінансову допомогу та посередництво РФ у перемовинах з іншими політсилами в Лівії.

Нагадаю, Сейфа аль-Іслама схопили за кілька місяців після повалення режиму його батька Муаммара Каддафі у 2011. 2015 його засудили до страти. Серед звинувачень - викрадення, убивства, розкрадання державних грошей.

Однак пізніше він потрапив під амністію. А згодом оголосив про балотування на посаду президента Лівії.