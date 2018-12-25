У Помпеях знайшли рештки коней у збруї [ Редактировать ]
Унікальна знахідка. Під час розкопок у Помпеях знайшли рештки коней у збруї. Археологічні роботи тривали в будинку одного з римських воєначальників.
Науковці припускають, що коней запрягли в екіпаж, намагаючись урятувати мешканців будинку від виверження Везувію 79 року до нашої ери. Тоді місто разом із жителями було поховане під шаром вулканічного попелу.
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