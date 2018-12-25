Унікальна знахідка. Під час розкопок у Помпеях знайшли рештки коней у збруї. Археологічні роботи тривали в будинку одного з римських воєначальників.

Науковці припускають, що коней запрягли в екіпаж, намагаючись урятувати мешканців будинку від виверження Везувію 79 року до нашої ери. Тоді місто разом із жителями було поховане під шаром вулканічного попелу.