Муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, суд по разводу которых был назначен на 24 декабря, опубликовал в Instagram кадры с дочерью Софией.

Он поделился короткими видео в формате "сторис", показав, как общается с ребенком.

"Люблю тебя", "Моя бесконечная любовь", - подписал кадры Мурат.

Напомним, в Киеве состоялось первое заседание суда по разводу Ани Лорак с мужем. До этого звезда прокомментировала развод с мужем. В то же время муж артистки резко отреагировал на эту новость.

Также в сеть попали новые детали развода.