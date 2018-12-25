Муж Ани Лорак в день развода сделал откровенное признание [ Редактировать ]
Муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, суд по разводу которых был назначен на 24 декабря, опубликовал в Instagram кадры с дочерью Софией.
Он поделился короткими видео в формате "сторис", показав, как общается с ребенком.
"Люблю тебя", "Моя бесконечная любовь", - подписал кадры Мурат.
Напомним, в Киеве состоялось первое заседание суда по разводу Ани Лорак с мужем. До этого звезда прокомментировала развод с мужем. В то же время муж артистки резко отреагировал на эту новость.
Также в сеть попали новые детали развода.
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