Губернатор с мужем разбились в авиакатастрофе (видео) [ Редактировать ]
В Мексике разбился вертолет, на борту которого находилась губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонс. В результате инцидента погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.
Вертолет с Алонсо на борту упал вскоре после взлета. По словам министра безопасности Альфонсо Дюрасо, вертолет направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.
В результате катастрофы погибли губернатор Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено, капитан вертолета Роберто Коуп и офицер Марко Антонио Тавера. Предполагается, что на борту находился еще один человек.
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