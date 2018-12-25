Олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил о завершении карьеры биатлониста. На пресс-конференции в Москве 31-летний россиянин заявил, что Рождественская гонка станет последней в его карьере. Об этом пишет "Чемпионат".

"Рождественская гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение, что на этом моя карьера закончится.

Есть несколько причин. Первая - невыступление на Олимпийских играх, когда возраст подходил к пику. В этом году мы приняли решение с тренером стараться выступать дальше. Но из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Я не выходил из комнаты три дня, старался отвлекать себя тренировками, но это не помогало. Писал плюсы и минусы на листочек, чтобы принять верное решение. После прилета к семье в Екатеринбург я принял окончательное решение. Нету смысла дальше мучить родных и болельщиков.

"Также есть ситуация со здоровьем, я уже три раза за последнее время переболел вирусными заболеваниями. В сумме всех этих фактов, я принял такое решение. Хочу всех поблагодарить, кто был со мной рядом все это время, болельщикам и родным! Спасибо вам огромное!" - цитирует Шипулина издание.

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