На дорогах Украины затруднено движение [ Редактировать ]
В связи с непогодой движение транспорта на автодорогах в некоторых регионах Украины затруднено. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции во вторник, 25 декабря, в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метель.
"В связи с ухудшением погодных условий на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам", - говорится в сообщении.
В частности затруднено движение транспорта на автодорогах в Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областей. Так, из-за снегопадов затруднено движение на некоторых участках автодорог в Полтавской области. В частности, на трассе Киев - Харьков, вблизи села Решетиловка, а также на спуске и подъеме села Мачехи на автодороге Сумы - Полтава - Александрия. Такая ситуация и на автодорогах в Черкасской области.
В Николаевской области затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев - Платонов.
Из-за ситуации, которая сложилась на автодорогах, водителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок.
по теме
В Харьковской области объявили штормовое предупреждение
Также предупреждение о непогоде касается Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей
На Украину надвигаются сильные морозы
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о вторжении арктического воздуха
Снегопады и шторм: синоптик шокировали прогнозом до конца недели
В Украине до конца недели погода будет преимущественно пасмурной, ожидаются осадки в виде снега и дождей
В Украину идут метели
В среду, 12 декабря, в некоторых областях Украины прогнозируют метели
В Украине объявили "желтый" уровень угрозы
В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня "Укравтодор" объявил о второй - "желтом" - уровне угрозы на дорогах