Компенсація - 80 років потому. Берлін виплатить матеріальне відшкодування євреям, яких дітьми вивезли з Німеччини. Батьки відправляли їх за кордон після так званої "кришталевої ночі", аби врятувати від нацистів.

Тетяна Логунова - продовжить.

Паулю Кестеру - 93 роки. Він вже багато років живе у Сполучених Штатах. До Америки чоловік переїхав із Швеції. Але майже щодня згадує свою батьківщину - Німеччину, яку він покинув підлітком.

"Чим старшим я стаю, то більше думаю про те, що сталося. З віком ми всі багато згадуємо минуле", - говорить Пауль Кестер.

Коли Німеччиною прокотилися єврейські погроми Паулю - було 13 років. Батьки вирішили вивезти хлопчика, аби врятувати йому життя.

"Мене відправили до Швеції, вона прийняла 500 дітей. У нас були знайомі у цій країні і я потрапив до групи. Це врятувало мені життя", - розповідає Пауль Кестер.

Цю рятувальну операцію назвали "кіндертранспорт". Аби врятувати єврейських дітей від нацистів - їх вивозили до Великої Британії, Швеції та Швейцарії.

До початку Другої Світової, з Німеччини, Австрії і анексованої Гітлером Судетської області, евакуювали 10 тисяч дітей. Більшість із них вже ніколи не побачили своїх батьків. Рідні були вбиті у нацистських концтаборах.

80 років потому - Німеччина хоче вибачитися і виплатити дітям, які були змушені тікати, символічну компенсацію. У розмірі - 2,5 тисячі євро. Про це домовилися організація "Клеймс Конференц" і німецький уряд.

"Це, звісно, не компенсує і не замінить те, що ми втратили. Але це один із небагатьох способів, яким Німеччина може показати, що не забула і, сподіваюся, не забуде історію", - наголосив Пауль Кестер.

За даними єврейських організацій, сьогодні живими залишилися близько тисячі з евакуйованих напередодні Другої Світової дітей. Більшість з них живуть у Великій Британії.