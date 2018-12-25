Компенсація "дітям війни": хто може розраховувати на виплати? [ Редактировать ]
Компенсація - 80 років потому. Берлін виплатить матеріальне відшкодування євреям, яких дітьми вивезли з Німеччини. Батьки відправляли їх за кордон після так званої "кришталевої ночі", аби врятувати від нацистів.
Тетяна Логунова - продовжить.
Паулю Кестеру - 93 роки. Він вже багато років живе у Сполучених Штатах. До Америки чоловік переїхав із Швеції. Але майже щодня згадує свою батьківщину - Німеччину, яку він покинув підлітком.
"Чим старшим я стаю, то більше думаю про те, що сталося. З віком ми всі багато згадуємо минуле", - говорить Пауль Кестер.
Коли Німеччиною прокотилися єврейські погроми Паулю - було 13 років. Батьки вирішили вивезти хлопчика, аби врятувати йому життя.
"Мене відправили до Швеції, вона прийняла 500 дітей. У нас були знайомі у цій країні і я потрапив до групи. Це врятувало мені життя", - розповідає Пауль Кестер.
Цю рятувальну операцію назвали "кіндертранспорт". Аби врятувати єврейських дітей від нацистів - їх вивозили до Великої Британії, Швеції та Швейцарії.
До початку Другої Світової, з Німеччини, Австрії і анексованої Гітлером Судетської області, евакуювали 10 тисяч дітей. Більшість із них вже ніколи не побачили своїх батьків. Рідні були вбиті у нацистських концтаборах.
80 років потому - Німеччина хоче вибачитися і виплатити дітям, які були змушені тікати, символічну компенсацію. У розмірі - 2,5 тисячі євро. Про це домовилися організація "Клеймс Конференц" і німецький уряд.
"Це, звісно, не компенсує і не замінить те, що ми втратили. Але це один із небагатьох способів, яким Німеччина може показати, що не забула і, сподіваюся, не забуде історію", - наголосив Пауль Кестер.
За даними єврейських організацій, сьогодні живими залишилися близько тисячі з евакуйованих напередодні Другої Світової дітей. Більшість з них живуть у Великій Британії.
по теме
Німеччина виплатить компенсацію єврейським дітям-війни
Аби врятувати від нацистів, батьки відправляли дітей з Німеччини після так званої "кришталевої ночі"
Украинцы массово отказываются от бэби-боксов
Украинцы активно распродают бэби-боксы, которые им подарило правительство
iCharity: у Києві провели благодійний концерт заради дітей-сиріт
Відомі українські коміки безкоштовно розважали гостей, а наприкінці заходу організатори влаштували аукціон - які лоти знайшли своїх господарів і на що витратять зароблені кошти?
Жителі Кіровоградщини закликають відремонтувати музичну школу
У вересні почав руйнуватися дах і приміщення музичної визнали аварійним, а учні з інструментами - поневіряються по закутках
У Німеччині нарахували компенсації постраждалим у теракті у 2016 році
Нагадаю, 19 грудня 2016 внаслідок нападу на різдвяному ярмарку у німецькій столиці загинуло 12 осіб, понад сім десятків було поранено