Упавший на жилые дома самолет сняли на видео [ Редактировать ]
В США на жилые дома упал легкомоторный самолет. Видеозапись с места происшествия была опубликована изданием The Global News.
Воздушное судно упало между двумя жилыми зданиями, в результате чего одно из них сильно пострадало.
Правоохранительные органы не исключают, что возможно большее число жертв. Один из жителей квартала отметил, что незадолго до крушения судна услышал звук "самолета, ушедшего в пике".
Ранее мы писали о том, что в результате авиакатастрофы погиб один человек.
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