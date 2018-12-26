В США на жилые дома упал легкомоторный самолет. Видеозапись с места происшествия была опубликована изданием The Global News.

Воздушное судно упало между двумя жилыми зданиями, в результате чего одно из них сильно пострадало.

Правоохранительные органы не исключают, что возможно большее число жертв. Один из жителей квартала отметил, что незадолго до крушения судна услышал звук "самолета, ушедшего в пике".

Ранее мы писали о том, что в результате авиакатастрофы погиб один человек.