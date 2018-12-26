Популярное тревел-шоу "Орел и решка" закрывается [ Редактировать ]
Известные телеведущие Настя Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии проекта "Орел и решка". Об этом они рассказали на странице тревел-шоу в Instagram
"Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382... (мы сбились) километров, два года, 80 приключений. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!" - говорится в сообщении.
Сезон "Перезагрузка" начался в 2017 году. Его вели Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.
Ну, вот и все!🙏🏽 @orelireshka_official . Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО!!! СПАСИБО!!!! Я вас очень, очень люблю!!❤️ Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки!😭 . Пту, ты все знаешь! ❤️ #орелирешкаперезагрузка
Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)
Ранее мы писали о том, что известная певица стала новой ведущей тревел-шоу "Орел и Решка".
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