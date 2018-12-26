Известные телеведущие Настя Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии проекта "Орел и решка". Об этом они рассказали на странице тревел-шоу в Instagram

"Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382... (мы сбились) километров, два года, 80 приключений. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!" - говорится в сообщении.

Сезон "Перезагрузка" начался в 2017 году. Его вели Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.

Ранее мы писали о том, что известная певица стала новой ведущей тревел-шоу "Орел и Решка".