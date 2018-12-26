Фармацевтическая компания "Здоровье" продолжает осуществлять социальные инициативы в родном городе. В числе новогодних благотворительных проектов предприятия были подарки для воскресных школ харьковских православных храмов и ветеранских организаций.

В этом году от компании "Здоровье" подарки к Новому Году и Рождеству Христову были переданы Украинскому союзу ветеранов Афганистана, обществу ветеранов Киевского района г. Харькова, Ассоциации многодетных матерей г. Харькова "АММА", а также "Союзу ветеранов АТО".

Также компания преподнесла подарки детям воскресных школ 8 православных храмов города.

"Мы всегда стараемся поддерживать людей, которые нуждаются в социальной опеке, не только в новогодние праздники. Ведь чтобы помочь, повод не нужен. А сейчас тем более рады проявить внимание, порадовать ветеранов и инвалидов войны, сделать их жизнь хоть немного легче. И, конечно, мы не обойдем вниманием детей, ведь Новый год - прежде всего, детский праздник. Что касается подарков для православных воскресных школ, то компания "Здоровье" занимает активную позицию в деле укрепления веры и развития духовной жизни харьковчан. Для нас это один из приоритетов", - подчеркнул Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".