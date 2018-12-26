Тина Кароль без макияжа удивила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников своей естественной красотой. На днях артистку встретили в международном аэропорту "Борисполь" преданные фанаты, которые поделились снимками в социальных сетях.
Примечательно, что исполнительница была абсолютно без макияжа и укладки, но не отказала поклонникам. Снимки появились на официальной фан-странице певицы в Instagram. Пользователи соцсети остались в восторге от внешнего вида своего кумира.
Фото: Instagram
В комментариях под постом они отметили, что артистка выглядит очень молодо: "Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка", "Большеглазая красавица", "Тиночка - это любовь!".
Ранее Тину Кароль высмеяли за дорогостоящий наряд.
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