Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников своей естественной красотой. На днях артистку встретили в международном аэропорту "Борисполь" преданные фанаты, которые поделились снимками в социальных сетях.

Примечательно, что исполнительница была абсолютно без макияжа и укладки, но не отказала поклонникам. Снимки появились на официальной фан-странице певицы в Instagram. Пользователи соцсети остались в восторге от внешнего вида своего кумира.

Фото: Instagram

В комментариях под постом они отметили, что артистка выглядит очень молодо: "Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка", "Большеглазая красавица", "Тиночка - это любовь!".

Ранее Тину Кароль высмеяли за дорогостоящий наряд.