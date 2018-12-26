Трое студентов погибли в результате взрыва в лаборатории Пекинского университета Цзяотун, сообщает "УНН" со ссылкой на местные СМИ.

В пожарной службе отметили, что взрыв в лаборатории произошел из-за неудачного эксперимента. Инцидент случился в 09:20 утра по местному времени.

На место происшествия выехало около 30 пожарных, боровшихся с огнем около часа. По факту инцидента было начато расследование.

Ранее в ресторане прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали десятки человек.