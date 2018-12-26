Огромный снеговик в Луцке "взорвал" сеть (фото) [ Редактировать ]
Гигантского снеговика сделали в городе Луцке. Соответствующая фотография появилась на Facebook-странице местного жителя и автора проекта Сергея Булычева.
Парень уточняет, что снеговика строили несколько дней. В работе ему помогал отец, а также друзья и соседи. "Возле снеговика часто фотографируются прохожие, особенно родители с маленькими детьми. Строим подобные скульптуры каждый год перед праздниками, конечно, если есть много снега", - рассказывает Сергей.
Увидеть огромного снеговика можно в частном секторе города Луцка, на ул. Чернышевского, 20.
Недавно мы публиковали фото самого большого новогоднего шара в мире.
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