Новый год 2019: рецепт новогоднего кекса с мандаринами [ Редактировать ]
В Англии на Новый год и Рождество традиционно готовят кексы с большим количеством сухофруктов. Особенность этой выпечки в том, что ее нужно выстаивать несколько недель. "Сегодня" делится рецептом быстрого фруктового кекса, который можно подавать сразу после приготовления.
Новогодний кекс с мандаринами
Ингредиенты:
Сливочное масло – 150 г
Сахар – 125 г
Яйца – 3 шт.
Мука – 125 г
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
Мандарины – 2 шт.
Сухофрукты – 150 г
Апельсиновый ликер – 2 ст. л.
Сливочное масло – 20 г
Сахар – 1 ч. л.
Для украшения:
Сахарная пудра
Мелкий сахар – 1 ст.л.
Яичный белок
Мандариновые дольки
Цедра лимона
Веточки розмарина
Рецепт приготовления:
1. Очистить мандарины и разобрать на дольки, оставить на час, чтобы они подсохли. Сухофрукты замочить в ликере на 30 минут.
2. Масло и сахар взбить в пышную массу. По одному добавить яйца и взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Разогреть сковороду, добавить 20 г масла и чайную ложку сахара. Выложить дольки мандаринов и жарить по несколько минут с каждой стороны. Переложить на тарелку и дать остыть.
3. Добавить в сковороду сухофрукты с ликером. Нагревать, пока не испарится алкоголь.
4. Добавить в тесто остывшие сухофрукты и аккуратно перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, перекладывая мандаринами. Выпекать около часа при 180 С.
5. Готовность кекса проверить деревянной палочкой. Остудить. Посыпать сахарной пудрой, украсить цедрой лимона, дольками мандарина и слегка смазать яичным белком, посыпать мелким сахаром.
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