В Англии на Новый год и Рождество традиционно готовят кексы с большим количеством сухофруктов. Особенность этой выпечки в том, что ее нужно выстаивать несколько недель. "Сегодня" делится рецептом быстрого фруктового кекса, который можно подавать сразу после приготовления.

Новогодний кекс с мандаринами

Ингредиенты:

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 125 г

Яйца – 3 шт.

Мука – 125 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

Мандарины – 2 шт.

Сухофрукты – 150 г

Апельсиновый ликер – 2 ст. л.

Сливочное масло – 20 г

Сахар – 1 ч. л.

Для украшения:

Сахарная пудра

Мелкий сахар – 1 ст.л.

Яичный белок

Мандариновые дольки

Цедра лимона

Веточки розмарина

Рецепт приготовления:

1. Очистить мандарины и разобрать на дольки, оставить на час, чтобы они подсохли. Сухофрукты замочить в ликере на 30 минут.

2. Масло и сахар взбить в пышную массу. По одному добавить яйца и взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Разогреть сковороду, добавить 20 г масла и чайную ложку сахара. Выложить дольки мандаринов и жарить по несколько минут с каждой стороны. Переложить на тарелку и дать остыть.

3. Добавить в сковороду сухофрукты с ликером. Нагревать, пока не испарится алкоголь.

4. Добавить в тесто остывшие сухофрукты и аккуратно перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, перекладывая мандаринами. Выпекать около часа при 180 С.

5. Готовность кекса проверить деревянной палочкой. Остудить. Посыпать сахарной пудрой, украсить цедрой лимона, дольками мандарина и слегка смазать яичным белком, посыпать мелким сахаром.

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