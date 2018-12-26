Глинтвейн обладает невероятным свойством [ Редактировать ]
Глинтвейн можно употреблять как лекарство для того, чтобы согреться. Однако эксперты предупреждают, что такое лекарство необходимо употреблять в меру, пишет "Здоровье и Красота".
Глинтвейн - это горячий напиток, приготовляемый из красного либо белого вина с добавлением пряностей, сахара, меда, фруктов, ягод и соков. Главный внештатный психиатр-нарколог России напомнил о правилах употребления глинтвейна с целью согревания.
"Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лекарство, а не как алкогольный продукт в большом количестве", - отметил Евгений Брюн.
По словам нарколога, всегда следует помнить о том, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. Если пить глинтвейн не как лекарство, а просто как приятный напиток, это может привести к "алкогольному удару по голове". Также глинтвейн, по словам Брюна, несовместим с другими видами спиртного, что связано с разной переносимостью алкоголя у людей. Как пояснил специалист, "у некоторых переработка алкоголя организмом занимает три дня, у некоторых - до трех недель".
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