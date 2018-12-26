О. Мангул - Голова НАЗК намагається поховати результати перевірок Я. Смолія - Голови НБУ та А. Павелка - Голови Бюджетного комітету ВРУ. Ще 12 грудня ми з колегами оприлюднили документи, що свідчать про завершення НАЗК повних перевірок декларацій чотирьох високопосадовців.

Питання щодо Рафальського і Геллєра були тієї ж п‘ятниці, 14 грудня, розглянуті на засіданні НАЗК, і це можна вважати нашою маленькою перемогою.

Однак, результати перевірки декларацій нинішнього голови НБУ Якова Смолія та скандально відомого голови Бюджетного комітету Андрія Павелка, які здійснюють безпосереднє керівництво бюджетною та фінансовою системою України і щодо яких виявлено найбільш кричущі корупційні порушення, ані 14 грудня 2018р.ані 21 грудня 2018р. НАЗК так і не розглянуті.

В тому, що всі необхідні документи щодо Смолія та Павелка вже давно завізовані керівниками відповідних підрозділів НАЗК і готові до розгляду, всі бажаючі можуть пересвідчитися та особисто ознайомитися з результатами перевірок за посиланням.

Від працівників НАЗК стало відомо, що Олександр Мангул особисто зняв з розгляду та виключив ці питання з порядку денного засідання НАЗК 21 грудня, начебто для додаткового вивчення матеріалів.

Насправді ж, це панічна спроба відтягнути невідворотне притягнення топ-корупціонерів до відповідальності!

Пане мангул, схаменіться! Почніть виконувати закон, а не покривати мужновладців!

Рішення по Я. Смолію та А. Павелку мають бути розглянуті на засіданні НАЗК 28 грудня 2018року.

Закликаю народних депутатів, журналістів та громадських активістів приєднатися до наших вимог, щодо негайного розгляду рішень і відповідно до передачі справ в НАБУ.