За кілька днів до нового року українці продовжують купувати ялинки. Їдуть на спеціальні базари та у лісництва. Але є і ті, хто хоче отримати деревце до свят задарма - непомітно вивезти з лісу. Як лісники борються з браконьєрами - дивіться далі.

Не перший рік Марія вирощує ялинки у лісгоспі. Каже: процес довготривалий. Якщо насінина і приживеться, то дерево у півтора метра з неї виросте лише за років шість. Тих, хто заради новорічних свят знищує лісові насадження, дівчина просто не розуміє.

"Якщо людина порядна - вона не полізе в лісі не буде красти ялинку. Це просто що другі люди не цінують труда нашого, що ми їх вирощуємо, а другі - крадуть", - говорить Марія Спис, працівник лісгоспу.

З досвіду працівники лісгоспу знають - браконьєри орудують скрізь. Розповідають: зрізають все, що їм подобається. Головне, аби місце було тихе.

"Крадуть там, де є гарні під'їзди - це навколо сіл. Місцеве населення - там може один-два, а там вже такі браконьєри масштабні, ми поки таких ще не ловили. В основному зараз рубають на полях, на людських паях - там, де самосів. Там уже працюють екологи і правоохоронні органи", - говорить Михайло Бобик, інженер з охорони та захисту лісу ДП "Бориспільський лісгосп".

Мінімальний штраф за ялинку стартує від 453 гривень. До цієї суми додається ще й адмінстягнення - від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів. Тож вигідніше - придбати деревце законно.

Якщо купувати ось таку красуню у лісництві - вона обійдеться вам у 1200 гривень. Та якщо зріжете самовільно - штраф за неї становитиме понад дві тисячі.

Крім штрафу - борються з браконьєрами й іншими методами. Наприклад, оброблюють ялинки спеціальною рідиною. Для здоровя людини такий розчин не шкідливий, а от на запах - дуже неприємний. Але ефективніше, кажуть лісники - постійно контролювати місця можливої вирубки.

"Ми затверджуємо план патрулювання з правоохоронними органами, також залучаємо до патрулювання екоологічну інспекцію і ЗМІ. Патрулюємо місця там, де можуть бути браконьєри", - говорить Михайло Бобик, інженер з охорони та захисту лісу ДП "Бориспільський лісгосп".

Аби й самим не зрізати ялинок більше потрібного - у лісництвах працють на замовлення. Можна навіть вибрати дерево, яке можна зрубати. Але без штрафів та шкоди довкіллю.