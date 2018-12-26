В Одесской области в ночь на 26 декабря произошло смертельное ДТП. В результате жуткой аварии погибли 2 человека, пишет vgorode.ua.

Около полуночи на автодороге между селами Молога водитель автомобиля "BMW" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли двое молодых парней-пассажиров. Водитель автомобиля получил многочисленные телесные повреждения, его забрала скорая.