Судя по погоде, зима уже начала вступать в свои права - однако это не повод мыслить негативно. Для того, чтобы поднять себе настроение можно сделать стильный зимний маникюр, пишет Cosmopolitan.

Специально для вас топ-10 ярких идей для зимнего маникюра.

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