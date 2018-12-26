Топ-10 ярких идей для зимнего маникюра [ Редактировать ]
Судя по погоде, зима уже начала вступать в свои права - однако это не повод мыслить негативно. Для того, чтобы поднять себе настроение можно сделать стильный зимний маникюр, пишет Cosmopolitan.
Специально для вас топ-10 ярких идей для зимнего маникюра.
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