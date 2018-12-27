Санта-Клауси Бразилії підстригають бороди та п'ють пиво [ Редактировать ]
Сотні виконувачів обов'язків Санта Клауса з різних міст Бразилії зібралися у Ріо-де-Жанейро на фестиваль "Бороди на відпочинку".
За традицією свята - кожен дідусь має підстригти свою бороду і в такий спосіб відзначити закінчення напруженого різдвяного періоду. Вже опісля цього - Санти з головою поринають у відпочинок: співають пісні, смакують традиційні страви та п'ють пиво.
"Найголовніше для Санти - це мати любов у серці і ніколи не залишати дитину без відповіді. Завжди бути позитивним та ніколи не забувати, чиє День Народження світ відзначає 25 грудня", - говорить Карлос Альберто де Соуза, грає Санта-Клауса.
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