У Миколаєві спіймали торгівця вибухівкою [ Редактировать ]
Продажу чотирьох кілограмів пластиду запобігли співробітники СБУ в Миколаєві. Місцевий житель завозив вибухівку через "знайомих", зокрема і з Донбасу. А потім збував представникам кримінальних кіл.
"Торгівця" затримали на гарячому він саме намагався продати 4 кілограми пластиду за 200 тисяч гривень. Тепер йому світить до п'яти років ув'язнення.
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