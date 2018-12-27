Сім разів окупанти відкривали вогонь по українських позиціях на сході країни минулої доби, жоден боєць не постраждав. Бойовики з мінометів обстрілювали Гнутове на маріупольському напрямку.

А з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били неподалік Пісків та Красногорівки під Донецьком. Сьогодні вночі ворог обстрілював Піщевик на півдні Донеччини. За інформацією розвідки, двох найманців знищено, одного поранено.