На Донбасі позиції військових сім разів накривали вогнем [ Редактировать ]
Сім разів окупанти відкривали вогонь по українських позиціях на сході країни минулої доби, жоден боєць не постраждав. Бойовики з мінометів обстрілювали Гнутове на маріупольському напрямку.
А з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били неподалік Пісків та Красногорівки під Донецьком. Сьогодні вночі ворог обстрілював Піщевик на півдні Донеччини. За інформацією розвідки, двох найманців знищено, одного поранено.
по теме
На Донбасі військові тримають оборону
Минулої доби окупанти 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Бойовики знову застосовували заборонену зброю - зафіксовано обстріл із мінометів калібру 82 міліметри в районі Гнутового
На околицях Донецька не припиняються бойові дії
Одного армійця поранено минулої доби на сході країни. Російські бойовики відкривали вогонь п'ять разів. З мінометів, зокрема і важких, били по Кримському та Золотому-4 на Луганщині
ОБСЄ зафіксували "Гради" бойовиків неподалік Луганська
22 реактивні системи "Град" зафіксували спостерігачі ОБСЄ неподалік Луганська. За їхньою інформацією, установки розташовані у районі населеного пункту Хрустальний, тобто - переміщені з місця постійного зберігання
На Донбасі бойовики п'ять разів відкривали вогонь
Одного українського бійця поранено минулої доби на сході країни. Російські бойовики відкривали вогонь 5 разів. З мінометів, зокрема і важких, били по Кримському та Золотому-4 на Луганщині
На Донбасі військові відповідають на провокації ворога
Один український військовий був поранений у районі проведення Операції Об'єднаних сил. Такі дані штабу на 18 годину. Протягом минулої доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню