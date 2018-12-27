Пожилой француз Жан Жак Савен начал свое путешествие через Атлантику на бочке без двигателя, паруса и весел, пишет BBC.

Плавание началось на Канарских островах. По словам мужчины, которому в январе исполнится 72 года, за три месяца он планирует достичь Карибского моря.

По его расчетам, путешествие закончиться в марте 2019 года. Бочка, в которой путешествует француз, построена из эпоксидной многослойной фанеры, окрашена в оранжевый цвет снаружи, у нее усиленный киль, солнечные панели и несколько иллюминаторов. Размеры необычного плавательного средства - три метра в длину, диаметр в два метра, общий вес более 450 килограммов.

Это не первый случай в уходящем году. Ранее пожилая ирландка в одиночку отправилась в морское путешествие на лодке.