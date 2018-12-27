Вокзали Прикарпаття зустрічають туристів брудом, смородом та холодом (відео) [ Редактировать ]
Змерзлі й шоковані. Це про пасажирів "Укрзалізниці", що необачно вирішили відпочити в Карпатах. Багато тамтешніх вокзалів не опалюються або й узагалі зачинені. А туалети краще оминати десятою дорогою. Жанна Дутчак проїхала станціями найвідоміших курортів Прикарпаття. І от що побачила.
Курортне село Микуличин. Щороку сюди з'їжджаються тисячі туристів. Найбільше зимою - розказує місцевий таксист Богдан.
"Приїхав, може щось повезе. Може не повезе. Зараз має бути Київ- Ворохта", - говорить Богдан, таксист.
Перше, що бачать туристи на пероні, - ось цю занедбану будівлю, яку і вокзалом назвати важко.
"Казати так як я думаю? Ну якщо чесно очікувалося чогось ліпшого. Тому що це таке визначне місце. А вокзал, ну жахливо", - говорить Надія, туристка зі Львова.
Та справжнє жахіття - починається всередині. Замість звичних вбиралень тут допотопні туалети з дірками в підлозі. Страшенний сморід і антисанітарія.
Це зал очікування на залізничній станції в Микуличині. У невеликій кімнаті є кілька десятків старих ще радянських залізних крісел. В центрі буржуйка, яка вже давно не опалюється. Чекати тут на потяг пасажири не хочуть. Всередині холодніше, ніж надворі. Приміщення не опалюється навіть у найсильніші морози.
А ось ця захаращена, обдерта будівля - візитівка ще одного відомого прикарпатського села Татарова. Уже четвертий рік поспіль станція зачинена. Хоча щодня тут зупиняються десятки потягів - не тільки місцевого, а й регіонального сполучення. Серед маршрутних напрямів - Київ, Львів, Кременчук, Одеса...
"Сподівалися побачити читала що це дуже історична давня будівля тисяча вісімсот якось там року відкритий. Що буде цікаво подивитися можливо якась архітектурна пам'ятка. Або хоча б можна було десь дітям сховатися", - говорить Оксана, туристка з Києва.
Часто подорожують з маленькими дітьми. На потяг доводиться чекати просто неба.
"Негде ни посидеть, ни отдохнуть, ни согреться. Мы сейчас замерзнем пока дождемся поезда. Страшно и ужасно. Ужасно", - говорить Ірина Харламова, туристка з Чернігова.
Найбільша проблема - скаржаться пасажири - відсутність на вокзалі облаштованих вбиралень. У ті, що є - заходити не ризикують.
Будівлі вокзалів на балансі Львівської залізниці. Станцію у Татарові - частково відремонтували кілька років тому, після численних прохань місцевої влади. І одразу ж зачинили не вигідно утримувати.
З цієї ж причини за останні вісім років тільки на Прикарпатті та Закарпатті Львівська залізниця закрила чотирнадцять станцій. А ті, що залишилися, реорганізували: майже половина з них тепер без кас продажу квитків, ще сорок - не мають залів очікування.
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